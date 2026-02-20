Malore alla mensa scolastica: soccorsi 12 bambini e una cuoca

I sintomi sembrerebbero essere collegati ad una sostanza presente nell'aria

Dodici alunni e una cuoca sono stati soccorsi al Lycée Stendhal, una scuola francese di Milano, dopo aver accusato un malore: è accaduto all’ora di pranzo quanto tutti si trovavano all’interno della mensa scolastica.

L’allarme è scattato poco prima delle 13, quando al numero unico 112 è stata segnalata la presenza di una sostanza nell’aria all’interno dell’istituto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, 12 bambini e una addetta alla cucina hanno manifestato sintomi riconducibili a un’esposizione accidentale.

Milano, malore alla mensa: l’ipotesi

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Non è stato ancora identificato con precisione il tipo di sostanza che avrebbe provocato i disturbi, ma tra le ipotesi c’è anche quella dell’utilizzo di uno spray urticante. Gli accertamenti tecnici sono stati avviati immediatamente per chiarire l’origine dell’accaduto.

Le condizioni delle persone coinvolte, stando alle prime informazioni, non destano particolare preoccupazione. Nessuno dei minori sarebbe rimasto gravemente intossicato e, nelle prime fasi dell’intervento, non si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti otto mezzi dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), tra ambulanze, automediche e autoinfermieristiche, per prestare assistenza ai presenti. Sono arrivati anche tre automezzi dei vigili del fuoco, compreso il nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico).

Quest’ultimo è incaricato di effettuare le verifiche ambientali e i controlli previsti in casi di possibile contaminazione. A presidiare l’area anche la polizia di Stato e la polizia locale.

