 Ha un malore sulla Queen Anne, salvato un crocierista britannico
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Malore sulla Queen Anne, salvato un crocierista britannico

Salvato crocierista a Palermo
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Intervento di una motovedetta partita da Termini, l'uomo portato all'ospedale di Cefalù
PALERMO
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PALERMO – Un passeggero britannico di sessantadue anni è stato salvato grazie a un intervento di soccorso medico in alto mare. L’uomo, colto da un malore, si trovava a bordo della nave da crociera Queen Anne, a circa ventotto miglia nautiche dal porto di Termini Imerese.

La richiesta di aiuto è giunta alla sala operativa della guardia costiera di Palermo. Con il coordinamento della capitaneria di Palermo è stata inviata una motovedetta Sar da Termini Imerese.

I soccorsi non sono stati semplici a causa del mare mosso e dal forte vento. Nonostante le difficoltà, l’equipaggio è riuscito a completare in sicurezza il trasbordo del sessantaduenne e di un medico di bordo della nave. La motovedetta si è diretta verso il porto di Cefalù. Sulla banchina era già presente il personale sanitario del 118, che lo ha trasferito d’urgenza in ospedale.

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