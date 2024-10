Maltempo a Catania, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Sommozzatori in azione a Misterbianco

CATANIA – Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, a causa del maltempo che ha colpito la provincia etnea. Numerose le chiamate per auto in panne, dissesti e allagamenti.

A Misterbianco in via Pezza Mandra sono intervenuti i sommozzatori del Nucleo di Catania per mettere in salvo diversi automobilisti rimasti intrappolati nelle auto.

A Belpasso un’altra squadra è intervenuta per soccorrere il conducente di una vettura rimasta sotto un cavalcavia allagato nei pressi della SS 121. Molte chiamate anche dal Calatino e dall’hinterland etneo. Diversi gli alberi caduti o danneggiati.

A Randazzo la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco è intervenuta per alcuni pini che si sono spezzati finendo su vetture parcheggiate. Dalle 8 di stamattina sono stati una cinquantina gli interventi di soccorso e una decina sono quelli ancora in corso.