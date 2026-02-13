Maltempo a Palermo, Amg al lavoro tutta la notte: rimossi 7 pali

L'elenco degli interventi

PALERMO – Squadre della direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche di AMG Energia al lavoro tutta la notte di giovedì (12 febbraio) per le emergenze legate al maltempo e alle violente raffiche di vento che hanno colpito la città. Gli operatori della società hanno effettuato interventi senza sosta: sono 7 i pali caduti, una palina è stata rimossa oggi all’interno della scuola Falcone dello Zen e le attività stanno proseguendo in via Orecchiuta dove il crollo di un albero ha danneggiato la linea aerea che alimenta l’impianto di pubblica illuminazione.

In considerazione del protrarsi delle proibitive condizioni meteo, il presidente della società, Francesco Scoma, ha disposto di sospendere qualunque servizio non indispensabile destinando tutte le unità disponibili alle priorità legate all’emergenza climatica a tutela della pubblica incolumità, attivando tutte le procedure utili, in raccordo con il Comune proprietario delle infrastrutture di illuminazione, per il controllo e la messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Per tutta la notte, intanto, le squadre sono state impegnate in interventi di messa in sicurezza. Sono stati rimossi 7 pali caduti: uno in viale Teocrito, tre in via Lanza di Scalea, uno in via Rosario Nicoletti, uno in via Thaon de Revel, uno in via Placido Rizzotto ad angolo con via Damiano Lo Greco. Stamattina è stato eseguito un altro intervento di rimozione di una palina all’interno della scuola Falcone dello Zen. Si tratta di sostegni vetusti che appartengono ad impianti che hanno di gran lunga superato il termine della vita tecnica utile, che, in base a letteratura tecnica e normativa vigente, è di trent’anni, e presentano normali fenomeni di deterioramento legati all’età. Centri luminosi pericolanti sono stati dismessi in via Maria SS. Mediatrice, in via Ciaculli, in via Petralia Sottana e in piazza Papireto. AMG Energia raccomanda di segnalare qualsiasi criticità tempestivamente al numero verde 800136136.