 Maltempo ad Agrigento, fiume Akragas sopra il livello di guardia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Maltempo ad Agrigento, fiume Akragas sopra il livello di guardia

Le disposizioni del sindaco Francesco Miccichè
L'ALLERTA
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Maltempo, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che, nelle ultime ore, il livello del fiume Akragas ha superato la soglia di guardia a causa delle intense precipitazioni che stanno interessando il territorio comunale.

La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile e dagli uffici comunali competenti. Al momento non si registrano criticità gravi, ma l’evoluzione delle condizioni meteo richiede la massima prudenza e collaborazione da parte di tutti.

Il sindaco quindi invita la cittadinanza a evitare di sostare o transitare nelle aree prossime agli argini del fiume; non utilizzare sottopassi o strade che dovessero risultare allagate; limitare gli spostamenti allo stretto necessario; mettere in sicurezza veicoli e beni collocati in zone a rischio; seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune. Eventuali aggiornamenti o disposizioni urgenti saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali istituzionali.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI