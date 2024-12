Maltempo, è in arrivo il freddo polare con venti di burrasca

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni

ROMA – Il maltempo sta per investire l’Italia con forte vento, pioggia e neve anche a bassa quota. La primo nucleo freddo raggiungerà lo Stivale già in serata. È quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

“Nelle prossime ore – afferma – il tempo cambierà già al Nord con qualche piovasco sparso, altre deboli piogge interesseranno anche Toscana, Umbria e Lazio. Dal pomeriggio si prevedono, invece, rovesci e temporali ad iniziare dalle regioni settentrionali più estreme. Sulle Alpi cadrà la neve fino a 1000 metri, localmente anche abbondante nella notte”.

Previsti venti di burrasca

I venti saranno forti specie su Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Sicilia centro-occidentale con rinforzi fino a burrasca sui settori costieri ed appenninici. Venerdì il vento sarà impetuoso da Nord a Sud, i mari agitati fino a grossi e la neve cadrà fino a circa 600 metri sull’Appennino centrosettentrionale.

Sabato 21 dicembre, il maltempo insisterà ancora sulle estreme regioni meridionali, poi ci sarà una breve tregua. Già da domenica, infatti, un secondo fronte di aria fredda porterà nuove forti nevicate su Valle d’Aosta e rilievi alpini di confine. Prevista neve anche per lunedì 23 fino a bassissima quota sul versante adriatico e sugli Appennini meridionali fino a 400-600 metri.

Da lunedì neve a bassa quota

Nel dettaglio giovedì, al Nord: prima la nebbia poi rovesci diffusi e neve sulle Alpi. Al Centro: peggiora sulle Tirreniche e in Sardegna, venti via via più forti. Al Sud: peggiora in nottata sulla Campania. – Venerdì 20. Al Nord: primissimo mattino con maltempo al Nordest, tempesta di Bora. Al Centro: maltempo sulle adriatiche e in Sardegna, bufere di neve sui rilievi; venti di tempesta. Al Sud: maltempo e venti molto forti su Campania e Calabria tirrenica.

Sabato 21. Al Nord: miglioramento, venti in attenuazione. Al Centro: nubi irregolari, venti di Grecale. Al Sud: migliora con nubi irregolari, venti forti da nord. – Tendenza: domenica nuovo impulso polare in arrivo dalla sera, lunedì maltempo specie al Centro-Sud con vento e neve a bassa quota.