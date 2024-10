Meteo, maltempo in Sicilia. L’esperto: “Ecco la giornata più critica”

Il meteorologo: "Piogge e venti intensi partiranno da Ovest"

Forti piogge e vento coinvolgeranno la Sicilia. Sarà un weekend all’insegna del maltempo sull’Isola: a confermarlo è Paolo Corazzon di 3Bmeteo, che parla di “una fase molto delicata”.

“Domani (sabato 19 ottobre) pioverà parecchio su tutta la regione, intensi temporali attraverseranno la Sicilia da Ovest verso Est, colpendo prima il Trapanese e poi il Palermitano, ma non risparmiando fondamentalmente alcuna zona”.

Ma non solo piogge: “Prevediamo anche fortissimi venti a una velocità media di 70 chilometri orari che però potrebbe aumentare, perché si tratta dello scirocco che arriva dal Sud, che alimenta tra l’altro un’umidità considerevole”.

Calo delle temperature

Una condizione che, come conferma l’esperto, potrà provocare la formazione di un ciclone: “Sarà piccolo, ma potente – precisa Corazzon -. Si formerà sul Mediterraneo centrale, in prossimità dell’Isola, alimentando le piogge intense. Non si tratta però di un uragano, ma di un fenomeno provocato dalla bassa pressione che alimenterà notevolmente i temporali e, inevitabilmente le raffiche di vento”.

Sul fronte delle temperature si registrerà comunque un calo. “In tutta la Sicilia non si andrà oltre i 20-21 gradi. Il tempo migliorerà livemente domenica 21, con alcune schiarite, ma lunedì sarà la giornata in cui tornerà il sole su tutta la regione”. Corazzon invita poi la cittadinanza a monitorare le condizioni meteo per evitare ogni rischio.

Come evitare i rischi

“A parte le allerte e le indicazioni diffuse da enti locali e protezione civile, è bene controllare come cambia il tempo attarverso strumenti che possono essere alla portata di tutti. Noi di 3Bmeteo mettiamo a disposizione, attraverso l’app, il “Radar meteorologico”, che in tempo reale aggiorna la situazione”.

“E’ possibile conoscere in diretta le zone in cui è arrivato il maltempo – precisa – e quali sono le aree che saranno raggiunte dalle precipitazioni. L’utente ha così la possibilità di sapere quale situazione troverà in ogni località, evitando eventualmente di uscire di casa in quel momento o mettendosi al sicuro se si trova per strada”.