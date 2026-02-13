 Maltempo, esondati due fiumi nel Cosentino: famiglie isolate
Maltempo, esondati due fiumi nel Cosentino: famiglie isolate

Super lavoro per i vigili del fuoco
CALABRIA
di
COSENZA – L’ondata di maltempo che investe la costa tirrenica calabrese da ieri ha provocato l’esondazione del fiume Busento in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza, invadendo le aree circostanti e danneggiando diverse autovetture parcheggiate. Alcune famiglie sono isolate e i soccorritori stanno cercando di raggiungerle.

Anche il fiume Campagnano è esondato in alcuni tratti tra Cosenza e Rende, riversando acqua e fango sull’asfalto. Diverse le strade allagate e chiuse al traffico. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, la Protezione civile regionale ed anche i carabinieri forestali.

I vigili del fuoco sono impegnati senza sosta per allagamenti e frane. Sono circa un centinaio gli interventi in coda. Le piogge, tuttora in corso, hanno superato i 260 millimetri di accumulo nelle ultime 48 ore. Su via Lungo Crati, a Cosenza, è franata una porzione di strada e il transito è stato interdetto.

