Maltempo, gli interventi della Protezione civile nella zona di Licata

Resta attivo il numero di emergenza del Libero consorzio

AGRIGENTO – Prosegue senza sosta, a partire da sabato, l’intervento della Protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per far fronte alla grave emergenza di Licata, dove l’esondazione del fiume Salso ha causato danni enormi. Interi quartieri e vaste aree agricole sono stati sommersi dall’acqua, con automobilisti rimasti bloccati nel fango.

Strade bloccate e soccorsi in azione

La sala operativa della Protezione civile, coordinata dal dirigente Achille Contino, è attiva da giorni, con oltre dieci operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. Venerdì, squadre di protezione civile e di cantonieri, guidati da Marzio Tuttolomondo, sono intervenute fino a tarda notte per assistere i cittadini rimasti isolati lungo la strada provinciale 5, nel territorio di Licata.

Allerta meteo e monitoraggio delle strade

Il Libero Consorzio ha avviato un monitoraggio continuo della rete stradale per valutare le criticità e garantire la sicurezza della popolazione. Il numero di emergenza attivato in occasione del maltempo (3336141869) per segnalare situazioni di pericolo resta attivo. Sul campo operano anche i volontari del gruppo Gise di Agrigento.

