Maltempo, riaperto l’aeroporto di Palermo: la Sicilia conta i danni

Ripristinata la corrente elettrica allo scalo Falcone-Borsellino

PALERMO – L’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo torna operativo. I tecnici hanno ripristinato la corrente elettrica e per i primi due voli in partenza della giornata, diretti a Pisa e Verona, si sono svolte regolarmente le procedure di imbarco.

Ieri il maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia aveva causato allagamenti all’aerea bagagli del terminal del Falcone-Borsellino. Alcuni voli sono stati dirottati in altri scali siciliani e Lamezia Terme. A Punta Raisi c’erano stati gravi problemi elettrici che non consentivano di mantenere una operatività dello scalo in sicurezza per personale e passeggeri. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici lo scalo è tornato operativo.

La grande ondata di maltempo che ha caratterizzato la giornata di sabato ha fatto registrare diversi disagi e danni che sono tuti da quantificare. Il presidente della Regione Renato Schifani ha convocato per lunedì una giunta straordinaria del governo siciliano che servirà per fare il punto sui danni nell’Isola e individuare il piano di interventi da effettuare.

Critica la situazione soprattutto nella parte orientale. A Catania sono state ore di panico con strade trasformate in fiumi, incidenti, disagi e danni alle attività commerciali. Oggi il quadro meteorologico in Sicilia si presenta in miglioramento. L’ondata di maltempo si sta portando sulla Calabria e in altre regioni italiane. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende il precedente.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, domenica 20 ottobre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell’Emilia-Romagna, su ampi settori di Veneto e Basilicata e sui settori sud orientali della Lombardia. Allerta gialla su Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Calabria, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano.