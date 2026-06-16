Le indagini

RACALMUTO (AGRIGENTO) – Maltrattamenti in famiglia ed estorsione: queste le accuse rivolte ad un cittadino straniero che vive a Racalmuto, in provincia di Agrigento, che è stato arrestato.

I precedenti dell’uomo arrestato a Racalmuto

L’uomo era stato già sottoposto, nell’ambito delle procedure previste dal Codice Rosso, all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini di carabinieri e magistrati

L’indagine è scaturita dalla denuncia dell’ex coniuge, che aveva segnalato episodi di maltrattamenti e richieste di denaro. Gli accertamenti svolti dai carabinieri e dalla magistratura hanno consentito di fare luce sul comportamento dell’uomo. Il gip del tribunale di Agrigento ha così disposto l’aggravamento della misura alla quale era già sottoposto, applicando la custodia cautelare in carcere.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI AGRIGENTO E PROVINCIA