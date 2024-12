Manovra, si lavora a maxi-emendamento parlamentare

Il testo sarà incardinato domani a sala d'Ercole

PALERMO – Domani, giovedì 12 dicembre, sarà incardinata a sala d’Ercole la manovra di stabilità il cui esame comincerà all’inizio della prossima settimana.

A Palazzo dei Normanni, intanto, si sta lavorando alla composizione del maxi-emendamento con le norme proposte dai parlamentari.

Non c’è ancora un accordo tra maggioranza e opposizione ma secondo alcuni deputati alla fine l’intesa sarà raggiunta, anche se c’è chi, come il M5s, chiede di conoscere per tempo il maxi emendamento.

Tutto definito, invece, per l’altro maxi-emendamento, che contiene norme generali proposte dalla maggioranza e che hanno ottenuto l’avallo dell’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino.