Mantova-Palermo, Brunori non recupera: i convocati di Dionisi

I calciatori scelti dal tecnico dei rosanero

Il sito ufficiale del Palermo ha comunicato i convocati del tecnico dei rosanero Alessio Dionisi in vista della gara contro il Mantova. Il match è in programma mercoledì 30 novembre alle ore 20.30. Nella lista non sono presenti Sirigu, Lucioni, Baniya, Saric e Brunori.

Il portiere non ci sarà a causa di una sindrome influenzale, ma si rivede tra i convocati Di Bartolo. Brunori è ancora alle prese con il trauma contusivo al piede, mentre Baniya è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Fermi ai box ancora Saric e Lucioni.

Mantova-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi dunque i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Mantova in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

77 Di Bartolo