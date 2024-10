Mantova-Palermo, Dionisi: “Volevamo di più, la prestazione c’è stata”

Il tecnico: "Alla fine penso che il risultato sia giusto"

“È stata una partita non con tante occasioni, forse siamo stati più bravi nel secondo tempo. La squadra mi è piaciuta, poi volevamo di più e penso si sia visto perché abbiamo attaccato fino alla fine. L’avversario era difficile da affrontare, è l’unica squadra che ha uno stile di gioco diverso dagli altri e prepararla in pochi giorni non era semplice”. Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha commentato così nel post partita ai microfoni del club rosanero la gara contro il Mantova terminata 0-0.

“Peccato, oggi avevamo davanti una squadra difficile – prosegue l’allenatore -. In casa loro hanno fatto quasi il cento per cento dei punti. Volevamo di più, ma sapevamo non sarebbe stato facile. Andiamo via che la prestazione c’è stata e il risultato ci dà continuità. Di questo dobbiamo prendere il positivo per recuperare energie e per affrontare la prossima partita (in casa contro il Cittadella domenica 3 novembre, ndr)”.

“Nel secondo tempo abbiamo creato dei presupposti e abbiamo avuto delle occasioni con l’attacco degli spazi. Forse nel primo tempo l’abbiamo fatto un po’ meno per la loro pulizia tecnica, hanno sbagliato un po’ meno anche perché forse abbiamo messo anche noi un po’ meno pressione. Nel computo generale forse meritavamo qualcosina in più ma il risultato è giusto“, ammette l’allenatore.

“Il Cittadella è una squadra ostica, se guardiamo la classifica facciamo un errore. Dobbiamo recuperare energie e preparare al meglio la prossima partite. Veniamo da tre risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare”, ha concluso Dionisi.