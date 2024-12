Marco Falcone, ‘galeotta’ fu la foto. Cateno De Luca: “Ci manchi…”

Lo scambio social. Senza retroscena, ma...

Galeotta fu la foto di Marco Falcone, eurodeputato forzista, che immortalò se stesso alla partita del Catania, secondo tifo e origini, con un commento squisitamente da appassionato.

Ed ecco che ‘Scateno’, cioè Cateno De Luca, non resistette, scrivendo in un commento: “Ci manchi nel Parlamento siciliano”. E poi ben tre (tre!) faccine affettuose. Riconoscente, Marco, pose un sobrio like.

Non è politicamente nulla, se non un legittimo attestato di stima e, forse, una corrispondenza di affettuosi sensi. Poi finisce qui. Tuttavia, il dettaglio non passa inosservato. Come quando comincia un film e tu, da scorci casuali, cerchi di comprendere la potenziale trama.

Marco Falcone ha sposato l’orizzonte europeo, dopo una trionfale tornata elettorale. Qualcuno dice che stia facendo più di un pensierino su venture occasioni per Palazzo d’Orleans, dal freddo di Bruxelles. Un periodo di lontananza dalle trincee siciliane e, chissà, il ritorno in pompa magna.

Cateno De Luca non somiglia più a ‘Scateno’, l’ardente assaltatore che anticipò e proseguì il suo grillismo cucinato in casa, tutto ‘vaffa’ e ghigni. Adesso sta indossando altri panni che gli cadono, comunque, su misura: quelli del tessitore di trame e di accordi, per sopravvivere. E domani..

Sono, in sintesi, due personaggi differenti, con un futuro da scrivere, corredato di ambizioni. Si sono, di recente, sfiorati con simpatia. Scateno moderato è stato prodigo di complimenti, riferendosi a Falcone. Però, una volta, disse: “Lui capisce di bilancio come io di inglese. Neanche potrei ordinare due uova sode (in inglese, of course, ndr)”.

Cose passate. Come è noto: la politica è l’arte di rendere vicino ciò che era lontano. E chissà che quel bacio social non sia già l’inizio del prossimo film.