Marco Masini live in Sicilia: concerti a Finale di Pollina e Noto

Festeggerà i 35 anni di carriera e si aggiungono alle date in programma a Catania e Palermo a novembre

PALERMO – Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “Ci vorrebbe ancora il mare”.

Alle tre date evento nei grandi spazi dei palasport di Roma, Milano e Firenze – si sono aggiunte nuove date in tutta Italia che arricchiscono il tour. Tra i nuovi appuntamenti estivi: sabato 16 agosto si esibirà al Teatro parco urbano di Finale di Pollina (PA) per il live organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con Aria di Eventi e il Comune di Pollina all’interno del festival “Aria di Eventi Summer Fest Pollina”.

Domenica 17 agosto Marco Masini sarà invece in concerto alla Scalinata della Cattedrale di Noto (SR) con l’organizzazione di Puntoeacapo, GG Entertainment e Il Botteghino in collaborazione con il Comune di Noto all’interno dell’edizione 2025 della rassegna “Le Scale della musica”.

I biglietti per le nuove date sono disponibili da oggi, venerdì 28 marzo 2025, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 12.00. Sempre oggi, dalle ore 15.00, i biglietti saranno disponibili su www.puntoeacapo.uno, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Inoltre, il 2025 coincide con il 30° anniversario dal quarto album in studio, “Il Cielo della Vergine”, che contiene “Bella Stronza”, canzone scritta da Masini con Bigazzi che nel 2019 diventa il primo singolo dell’artista a essere certificato disco d’oro dalla FIMI GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010.

In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, pezzi indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tanti altri.

Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, il cantautore e cantastorie porterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “10 Amori” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali.

“Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive e la musica di domani prende forma – afferma Marco Masini – Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente”.

Le date del tour “Ci vorrebbe ancora il mare” sono prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music e si aggiungono ai due appuntamenti invernali già annunciati in Sicilia:

27 novembre – Catania, Teatro Metropolitan; 30 novembre – Palermo, Teatro Politeama Garibaldi.