Carabiniere in licenza insegue e arresta uno spacciatore di 20 anni

Il maresciallo era fuori dal servizio

CATANIA – Uno spacciatore di 20 anni è stato inseguito a piedi a Catania e arrestato da un maresciallo dei carabinieri fuori dal servizio, perché in licenza, che lo aveva seguito dopo una cessione di droga a un ‘cliente’.

In un borsello che il giovane aveva lanciato a terra, sotto un’auto posteggiata, sono stati trovate 38 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto, per un peso complessivo di 130 grammi, e 80 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane pusher è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di

Catania.