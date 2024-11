La morte di Margaret Spada: acquisiti i tabulati telefonici dei medici

Agli atti dell'indagine potrebbe finire anche l'audio della telefonata al numero di emergenza

ROMA- Verranno acquisiti i tabulati telefonici dei due medici, Marco e Marco Antonio Procopio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la ragazza di 22enne deceduta il 7 novembre dopo tre giorni di agonia seguita ad un intervento al naso in uno studio in zona Eur a Roma.

Margaret Spada, acquisiti i tabulati

Obiettivo degli inquirenti, coordinati dal pm Erminio Amelio, è ricostruire l’eventuale traffico telefonico intercorso dopo il malore avvenuto nello studio medico il 4 novembre e la telefonata al 118.

Agli atti dell’indagine potrebbe finire anche l’audio della telefonata al numero di emergenza per capire che tipo di comunicazione è stata fatta sullo stato della giovane.

I Nas dovranno anche effettuare un nuovo sopralluogo nello studio, ora posto sotto sequestro, per svolgere un inventario e verificare le strumentazioni di emergenza eventualmente presenti.

