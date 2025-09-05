Dopo 29 puntate da pacchista, ad “Affari tuoi” è il turno di Marianna da Misilmeri. La ragazza gioca in rappresentanza della sua terra, la Sicilia. Accade durante la terza puntata della nuova stagione del game show di Rai 1 condotto per il secondo anno consecutivo da Stefano De Martino. Il programma va in onda dal Teatro delle Vittorie, la “casa di Pippo Baudo”, come ricorda il conduttore campano all’inizio di ogni puntata.

Marianna Vitrano, detta Jasmine per la somiglianza con la protagonista femminile del Classico Disney “Aladdin”, pesca il pacco numero 6 e per tutta la partita è affiancata dal fratello Domenico. La concorrente è una “ragazza madre”, svela Stefano De Martino, e vive nel comune in provincia di Palermo insieme alla madre, alla nonna e alla figlia 15enne Giorgia nata quando lei aveva 16 anni.

Marianna Vitrano (Foto da video)

“Affari Tuoi”, la partita di Marianna da Misilmeri

La partita si apre con l’eliminazione del pacco numero 5 del Trentino-Alto Adige, contenente zero euro. Poco dopo vengono scoperti 100mila euro nel pacco numero 20 della Calabria e 300mila euro nel pacco numero 4 della Puglia. La sequenza porta poi all’uscita di scena di piccole somme: 5 euro nel pacco numero 17 della Toscana, 1 euro nel pacco numero 8 del Piemonte e 50mila euro nel pacco numero 7 della Campania.

Il Dottore propone un cambio, rifiutato dalla concorrente, che prosegue aprendo altri pacchi: 50 euro nel numero 14 del Friuli-Venezia Giulia, 100 euro nel numero 16 dell’Abruzzo e 500 euro nel numero 3 del Veneto. Successivamente arriva la prima offerta di 19mila euro, subito respinta. La gara continua con l’apertura del pacco numero 9 delle Marche (30mila euro), del pacco numero 18 della Lombardia (10mila euro) e del pacco numero 12 della Valle d’Aosta, che contiene il “bummolo”.

Seguendo la regola dell’alternanza, la concorrente accetta un cambio, scegliendo il pacco numero 15 del Molise. La decisione si rivela favorevole, poiché il pacco lasciato nasconde 20 euro. L’offerta del Dottore sale così a 25mila euro, ma anche questa volta la concorrente rifiuta. Nel pacco numero 2 del Lazio compaiono 15mila euro, mentre un nuovo tentativo di cambio non viene accettato.

Stefano De Martino con Marianna e Domenico (Foto Instagram)

Con Gennarino escono di scena i pacchi blu

Il gioco prosegue con l’apertura del pacco numero 13 dell’Umbria (200 euro) e con un’ulteriore offerta di 31mila euro, anch’essa respinta. Dopo aver chiamato il pacco numero 1 della Basilicata appare Gennarino e con il cagnolino diventato la mascotte di “Affari Tuoi” escono di scena i pacchi blu. Restano in gara il pacco nero, 20mila euro, 75mila euro e 200mila euro. La concorrente dice ancora “no” al cambio proposto. All’interno del pacco numero 19 della Sardegna c’è il pacco nero contenente 500 euro, riducendo così il gioco ai soli pacchi rossi.

Il Dottore rilancia con un’offerta pari a 50mila euro, anch’essa respinta. L’apertura del pacco numero 10 dell’Emilia-Romagna rivela i 200mila euro, portando l’offerta successiva a 47.500 euro. La concorrente preferisce andare fino in fondo, puntando sul pacco del Molise. Alla fine, i 20mila euro sono nascosti nel suo pacco, mentre i 75mila sono custoditi nel pacco numero 11 della Liguria. Con la somma vinta Marianna potrà realizzare il desiderio di fare un viaggio negli Stati Uniti con la figlia.

Stefano De Martino (Foto da video)

“Per me ‘Affari Tuoi’ è un riscatto”

“Vorrei mettere qualcosa da parte per il suo futuro. Mia figlia vuole fare il medico, vuole diventare un neurochirurgo”, aveva detto la mamma siciliana durante la partita. Questo il motivo per cui ha rischiato dicendo “no” a tutte le offerte del Dottore.

Marianna da Misilmeri considera la partecipazione ad “Affari Tuoi” un riscatto: “La vita non è stata semplice per me. A parte che sono diventata mamma presto, ho perso mio padre da piccola ed è stato un dolore immenso. Però la vita ti regala sempre qualcosa e sono felice comunque”.