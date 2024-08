Marijuana e hashish a domicilio in via Etnea: arrestato un 19enne

Sullo scooter da Librino alla zona del Borgo

CATANIA – I carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato un giovanissimo spacciatore 19enne di Librino. Agiva a bordo di un grosso scooter Honda SH, e consegnava marijuana e hashish nel cuore di via Etnea. Ora il ragazzo è stato arrestato: aveva 40 grammi di erba, 60 di hashish e 600 euro in contanti.

L’arresto è avvenuto ieri e i carabinieri ricordano come gli stupefacenti siano la principale fonte di finanziamento del crimine organizzato, a Catania come altrove. Il 19enne sarebbe stato contattato specificamente tramite messaggini e i carabinieri, che già gli stavano addosso, sono andati praticamente a colpo sicuro.

Lo hanno visto percorrere via Etnea e lo hanno raggiunto in una stradina secondaria del quartiere Borgo. La droga e i soldi erano in un borsello. A quel punto non ha potuto non ammettere la propria responsabilità. Per l’arrestato sono stati disposti i domiciliari.