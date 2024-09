Marijuana e hashish negli slip in macchina, due arrestati a Catania

Sono ragazzi di 21 e 28 anni, posti ai domiciliari

CATANIA – Avevano marijuana e hashish, più 770 euro in contanti, che per la polizia sarebbero il provento dello spaccio. Sono stati arrestati, e posti ai domiciliari, due ragazzi catanesi di 21 e 28 anni. Si è chiuso così il controllo delle Volanti eseguito in piazza Santa Maria di Gesù.

Quando hanno visto la polizia, si sono entrambi mostrati insofferenti e nervosi. Per questo gli agenti hanno deciso un controllo accurato, da cui si è evinto che il 28enne era senza patente. Poi, dopo aver sentito l’odore di marijuana, hanno chiesto e il 21enne ha consegnato una bustina di erba, sperando forse che questo avrebbe fermato il controllo.

Il controllo

Ma ai poliziotti non è sfuggito il suo tentativo di disfarsi di qualcosa che aveva nei pantaloncini. Per questo gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire nascosto tra gli slip e nei pantaloncini sette bustine di hashish di 23,34 grammi e una bustina di marijuana di 6,85 grammi, oltre alla somma di 770 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche all’autovettura sulla quale viaggiavano i due giovani e alle rispettive abitazioni. In auto, sotto il sedile, è stato trovato un borsello con ulteriori due bustine di marijuana di 5 grammi, mentre nell’abitazione del 21enne è stato recuperato e sequestrato un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga.