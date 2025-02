Marina, il sindacato a Bruxelles: incontro con l’eurodeputato Razza

L'incontro con le istituzioni ed i temi affrontati



CATANIA – Una delegazione del SI.NA.M., composta dal Segretario Generale Nazionale, Pasquale De Vita, dal Segretario Nazionale CP, Emiliano Vitolo, dal Responsabile del SI.NA.M. per le relazioni politiche, Giuseppe Privitera, nonché dal Dirigente Fabrizio Platania, è stata ricevuta dall’On.le Ruggero RAZZA, presso l’Europarlamento di Bruxelles.

I temi affrontati

Un modo per confrontarsi sul delicato tema delle difficoltà tra i lavoratori in divisa. E sulle necessità di attivazione di politiche e supporti dedicati al personale, finalizzate al miglioramento delle proprie condizioni personali e professionali.

Sul tema è stata depositata, nelle mani dell’On.le Razza, una dettagliata relazione tecnica. Redatta dalla Responsabile del Dipartimento Supporto Psicologico e Parità di Genere del SI.NA.M., dott.ssa Antonella Casulli. Con la quale sono stati evidenziati i principali fattori scaturenti dal disagio psicologico. Oltre ad aver rappresentato alcune possibili proposte d’intervento sviluppate dallo stesso Dipartimento del SI.NA.M.

Marina Militare e Guardia Costiera

Attenzione incentrata, in particolare, sulla Marina Militare e la Guardia Costiera. Che rappresentano delle organizzazioni complesse che mirano alla costante ricerca di standard lavorativi in grado di mantenere il sistema efficace ed efficiente.

“Succede, però, che tale obbiettivo non sempre procede di pari passo con le policies di leadership (orientate agli obbiettivi) e governance adoperate. Talvolta dette discrepanze costituiscono terreno fertile per l’interazione disfunzionale di quelle variabili sociali, familiari, professionali, economiche minando di fatto la salute mentale dei militari”.

È stato sottolineato che le sfide degli ultimi anni, partendo dal drammatico background pandemico, nonché le modifiche circa le politiche di impiego del personale, la carenza di quest’ultimo, l’aumento del costo della vita non corroborato da un altrettanto incremento del potere stipendiale, l’aumento dei casi di divorzio e delle famiglie monogenitoriali hanno inesorabilmente compromesso la qualità della vita dei militari.

“Salute mentale”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o di infermità. La salute mentale è parte integrante della salute fisica e del benessere della persona nella sua interezza. Essa può essere influenzata da diversi fattori intrinsechi ed estrinsechi: socio-economici, politici, culturali, ambientali, lavorativi, ma anche dalle caratteristiche individuali della persona, come la capacità di gestire i propri pensieri, le emozioni, i comportamenti e le relazioni con gli altri.

La delegazione del Si.Na.M.

La delegazione del SI.NA.M., nella giornata ha incontrato anche l’On.le Alberigo Gambino, anch’egli sempre molto attento alle esigenze del personale militare italiano. Per cui ha dato la propria disponibilità a supportare, sul tema, il SI.NA.M. sia nelle sedi nazionali che europee.

A conclusione degli incontri, quale attestazione di viva gratitudine per la disponibilità e l’impegno mostrato, è stato fatto omaggio di un crest del Sindacato Nazionale Marina all’On. RAZZA ed all’On.le GAMBINO.