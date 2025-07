Marsala, centrodestra compatto “verso un nuovo progetto politico”

La nota unitaria delle segreterie provinciali

MARSALA (TRAPANI) – Il centrodestra lavora compatto ad un nuovo progetto politico a Marsala, cittadina trapanese che andrà alle urne. Lo sottolinea una nota unitaria delle forze di centrodestra.

La nota del centrodestra trapanese

“Un importante passo avanti nella costruzione del progetto politico amministrativo per Marsala è stato avviato nell’ incontro tra le segreterie provinciali e comunali dei partiti del Centrodestra – dicono Fdi, Fi, Lega, Dc, Noi Moderati, Grande Sicilia – e una prima nutrita rappresentanza di forze civiche cittadine (Progettiamo Marsala, Marsala Futura, Movimento Popolare Arcobaleno, Movimento 25 giugno, Associazione Futura Lab, Uguaglianza per la Sicilia, Amare Marsala, Impegno Comune e Movimento Lealtà Siciliana) con l’obiettivo di ulteriori incontri a cui saranno chiamati il Nuovo Psi e tutte le forze civiche, le associazioni culturali, le forze imprenditoriali e datoriali presenti in città”.

“Un nuovo progetto per Marsala”

“Il prossimo step sarà infatti quello di istituire un coordinamento cittadino che in modo paritario, inclusivo e plurale cominci a stilare le linee programmatiche, le strategie e le iniziative su cui ridisegnare il futuro di Marsala”, ancora la nota.

È stato ribadito “il ruolo e l’impegno dei partiti che governano insieme a Palermo e a Roma a sostegno dei processi di sviluppo che la nuova amministrazione dovrà intestarsi e su cui la Città a breve sarà chiamata a confrontarsi”. I tavoli tematici “saranno occasione di aperto confronto con cittadini, imprese, mondo della cultura, associazionismo e volontariato perché nessuno si senta escluso dal progetto di rigenerazione che interesserà tutta Marsala a partire dalle periferie”.

“Il modello che si vuole costruire tende a ricreare un legame di stima e di fiducia tra chi fa politica e amministra e i cittadini, un comune, forte e responsabile senso di appartenenza alla città, un nuovo sentimento e una condivisione della cosa pubblica che passa dalla gestione della ordinaria normalità e dalla garanzia dei diritti primari dei cittadini alla visione della città futura nella quale vivere e soprattutto far vivere i nostri giovani”, conclude la nota diffusa dalle segreterie provinciali di Trapani di Lega per Salvini premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati, Democrazia cristiana e Grande Sicilia.

