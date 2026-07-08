L'operazione della polizia

MARSALA – La polizia di Trapani ha sequestrato 3 chili e 600 grammi di cocaina e oltre un chilo di eroina, destinati, verosimilmente, alle piazze di spaccio di Marsala. Lo stupefacente era custodito nel portabagagli di un’auto guidata da una donna originaria del Messinese, con precedenti per porto illegale di armi. Il veicolo, nelle prime ore del mattino, è entrato a Marsala percorrendo strade secondarie.

A insospettire i poliziotti è stata la condotta di guida della donna, particolarmente guardinga e incerta sulla destinazione. Il successivo controllo della conducente ha però fatto emergere il suo precedente per porto illegale di armi. Gli agenti a quel punto hanno perquisito la macchina. Secondo gli investigatori è probabile che fosse un corriere. Il valore di mercato dello stupefacente si aggira intorno ai 400 mila euro.