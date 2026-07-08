 Marsala, fermata con 4,6 chili di droga: in cella una donna
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Marsala, fermata con 4,6 chili di droga: in cella una messinese

polizia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
L'operazione della polizia
PROVINCIA DI TRAPANI
di
1 min di lettura

MARSALA – La polizia di Trapani ha sequestrato 3 chili e 600 grammi di cocaina e oltre un chilo di eroina, destinati, verosimilmente, alle piazze di spaccio di Marsala. Lo stupefacente era custodito nel portabagagli di un’auto guidata da una donna originaria del Messinese, con precedenti per porto illegale di armi. Il veicolo, nelle prime ore del mattino, è entrato a Marsala percorrendo strade secondarie.

A insospettire i poliziotti è stata la condotta di guida della donna, particolarmente guardinga e incerta sulla destinazione. Il successivo controllo della conducente ha però fatto emergere il suo precedente per porto illegale di armi. Gli agenti a quel punto hanno perquisito la macchina. Secondo gli investigatori è probabile che fosse un corriere. Il valore di mercato dello stupefacente si aggira intorno ai 400 mila euro.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI