 Massa, 47enne aggredito e ucciso davanti al figlio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Massa, 47enne muore dopo un’aggressione davanti al figlio undicenne

47enne aggredito e ucciso
La violenza nella notte
LA VIOLENZA
di
1 min di lettura

MASSA (MASSA CARRARA) – Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito, intorno all’una della notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, da un gruppo di persone in piazza Felice Palma, a Massa.

Secondo le prime informazioni, con lui ci sarebbe stato anche il figlio di 11 anni, che avrebbe assistito alla scena.

Le botte e la caduta fatale

L’uomo sarebbe stato circondato da quattro o cinque persone non identificate e sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa a causa della violenta aggressione. L’impatto gli avrebbe provocato un arresto cardiaco. 

I sanitari hanno provato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano e hanno dovuto dichiarare il decesso.

I carabinieri indagano sull’accaduto e stanno cercando di risalire ai responsabili.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI