La violenza nella notte

MASSA (MASSA CARRARA) – Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito, intorno all’una della notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, da un gruppo di persone in piazza Felice Palma, a Massa.

Secondo le prime informazioni, con lui ci sarebbe stato anche il figlio di 11 anni, che avrebbe assistito alla scena.

Le botte e la caduta fatale

L’uomo sarebbe stato circondato da quattro o cinque persone non identificate e sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa a causa della violenta aggressione. L’impatto gli avrebbe provocato un arresto cardiaco.

I sanitari hanno provato le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano e hanno dovuto dichiarare il decesso.

I carabinieri indagano sull’accaduto e stanno cercando di risalire ai responsabili.

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