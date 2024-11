Maternità surrogata “reato universale”: è legge da lunedì

Firmata dal presidente Mattarella lo scorso 4 novembre

Il disegno di legge per rendere la maternità surrogata “reato universale”, approvata in via definitiva dal Senato, il 16 ottobre, sarà in Gazzetta ufficiale lunedì 18 novembre.

Maternità surrogata

La legge – ha appreso l’ANSA – è stata firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 4 novembre, prima della partenza per la sua visita in Cina.

La Gestazione per altri (Gpa), più nota come maternità surrogata, in Italia diventa reato universale grazie ad un ddl. Che porta la firma della deputata di Fdi Carolina Varchi. Approvato dal Senato il 16 ottobre e in precedenza dalla Camera.

Il reato

In Italia la Gpa è già un reato da venti anni, ma ora si estende la punibilità anche per chi l’ha praticata all’estero che rischia dunque pene fino a due anni reclusione e multe fino a un milione di euro.

“Chi si trincera dietro la retorica dei ‘diritti’ per giustificare la pratica dell’utero in affitto dovrebbe chiedersi perché invece ci sia una rete mondiale del femminismo che sostiene l’iniziativa dell’Italia. E considera il nostro Paese un esempio da seguire dappertutto”. Ha commentato con l’ANSA la ministra per la Famiglia, le Pari Opportunità e la Natalità Eugenia Roccella.

Per le opposizioni la nuova normativa va contro la Costituzione, crea “bambini di serie A e di serie B”. Ed ha uno stampo “medioevale”, concetto espresso più volte anche dalle Famiglie Arcobaleno e dalle tante associazioni Lgbt. Secondo il capogruppo di Italia Viva Ivan Scalfarotto, il nuovo provvedimento viola l’articolo 3 della Costituzione.

Questa nuova legge, dunque, rappresenta un cambiamento significativo nella normativa italiana sulla gestazione per altri, espandendo il divieto anche oltre i confini nazionali.