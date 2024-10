Quali saranno le vie bloccate a tutti i veicoli

CATANIA – Visita di Mattarella a Catania: un piano di chiusure al traffico e divieti di sosta sarà varato dal Comune in vista dell’inaugurazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle finali del Trofeo CONI, uno degli eventi sportivi giovanili under 14 più importanti a livello nazionale.

L’inaugurazione avverrà in piazza Università a Catania il prossimo venerdì 4 ottobre. Come annuncia il Comune di Catania, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto i residenti diretti a garage o aree scoperte private, nelle vie e piazze concordate durante una riunione interistituzionale in Questura.

Visita di Mattarella a Catania: i divieti

Saranno chiuse al traffico, dalle 9 e sino a cessate esigenze, le seguenti vie:

• via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, controviale nord, da via Cardinale Dusmet (civ. 63) a via Porticello;

• via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, dal civ. 43 a via Cristoforo Colombo;

• via Vittorio Emanuele II, nel tratto da via Calì a via Raddusa e da via Gagliani a via Spadaro Grassi;

• via Porta di Ferro, da via Perrone a via Billotta;

• via Del Vecchio Bastione, da via Vecchia Dogana a piazza Cardinale Pappalardo;

• via Sant’Agata,

• via Mazza;

• piazza San Placido;

• via Porticello;

• via Antonio Mancini;

• via Fragalà;

• via Collegiata;

• via Euplio Reina;

• piazza Ogninella;

• piazza Scammacca;

• via Della Loggetta;

• via Santa Maria del Rosario;

• via Raddusa;

• via Alessandro Manzoni, da via Alessi a via Antonino di Sangiuliano;

• piazzetta Sebastiano Addamo;

• via Bicocca;

• via Roccaforte;

• via Erasmo Merletta;

• via San Giuseppe al Duomo;

• via Alessi;

• via San Francesco;

• via Teatro Greco, da via Rotonda a via Crociferi;

• via Gesuiti, da via Minoritelli a via Crociferi;

Saranno chiuse dalle 13:00 sino a cessate esigenze:

• via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, controviale sud, da piazza Paolo Borsellino a via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet (fronte civ. 61);

• via Antonino di Sangiuliano, nel tratto compreso tra la via Antonino Coppola e via Alessandro Manzoni. Gli aventi diritto in uscita dalla Zona a Traffico Limitato Scammacca (da via Sant’Orsola) percorreranno la via Antonino di Sangiuliano sino a via Biondi;

• via Francesco Paolo Frontini;

• via Paternò;

• via San Michele;

• piazza Manganelli;

• la corsia riservata ai Bus e Taxi di via Giuseppe Garibaldi, da via Santa Maria le Grazie a piazza Giuseppe Mazzini;

La sosta e le concessioni di suolo pubblico

È istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli, ambo i lati (laddove è consentita la sosta) delle seguenti vie e piazze, dalle 7 e sino a cessate esigenze:

• via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, controviale nord, da via Cardinale Dusmet (civ. 63) a via Porticello;

• via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Landolina e via San Giuseppe al Duomo;

• piazza San Placido;

• via Sant’Agata;

• via Mazza;

• piazza Scammacca;

• piazza Ogninella;

• via Cestai;

• via Antonio Mancini;

• via Euplio Reina;

• via Della Loggetta;

• via Santa Maria del Rosario;

• via Raddusa;

• via Bicocca;

• via Roccaforte;

• via Erasmo Merletta;

• via San Giuseppe al Duomo;

• via Alessi;

• via Teatro Greco, da via Rotonda a via Crociferi;

• via San Francesco;

Inoltre, con un diverso provvedimento, sempre per giorno 4 Ottobre, sono state sospese le concessioni di suolo pubblico rilasciate per la collocazione di tavoli e sedie, arredi (compresi vasi e fioriere collocate sulla carreggiata), in via Etnea e in numerose strade limitrofe a piazza Università.