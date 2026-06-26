 Mattarella “Contro le droghe serve uno sforzo corale del Paese”
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ROMA (ITALPRESS) – “Il patrimonio principale di cui il Paese dispone è dato dalle nuove generazioni, dai giovani: ne vorremmo anche di più. Ecco perchè prendersene cura, sostenerli ed escluderli da pericoli come la droga è un fronte decisivo. Il pericolo, così ben descritto da Mantovano, è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, del pubblico e del privato, della società nelle sue varie componenti. Per questo ringrazio quanti sono impegnati su questo fronte con convinzione e grande dedizione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe, in corso al Quirinale a cui ha preso parte anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

“Anche il recupero di una sola persona rappresenta un successo inestimabile – ha sottolineato –, un patrimonio che arricchisce il nostro Paese, un’opera straordinaria. Per questo il mio ringraziamento è convinto e profondo verso quanti sono impegnati su questo fronte”. “Vorrei anche ringraziare il sottosegretario Mantovano per l’opera propulsiva che svolge su questo fronte”, ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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