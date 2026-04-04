 Incidente in corso Finocchiaro Aprile a Palermo: tre feriti
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Maxi incidente in corso Finocchiaro Aprile a Palermo: tre feriti

corso Finocchiaro Aprile
Quattro i mezzi coinvolti
CAUSE DA ACCERTARE
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1 min di lettura

PALERMO – Maxi incidente in corso Camillo Finocchiaro Aprile a Palermo. Un automobilista è finito con la sua vettura su alcune auto parcheggiate. Quattro i mezzi coinvolti, tre i feriti trasportati in ospedale.

L’incidente si è verificato all’alba nella strada che conduce al Tribunale di Palermo. Qualche ora dopo e si sarebbe riempita di persone in una normale giornata di caos.

Corso Finocchiaro Aprile transennato

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata transennata. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Il traffico in zona è paralizzato. Sono in corso i controlli alcolemici e tossicologici sull’automobilista che ha provocato l’incidente. Ad inizio marzo in corso Finocchiaro Aprile una donna si era fatta male cadendo in macchina.

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