Cade col monopattino per una buca: una donna finisce in ospedale

L'incidente in corso Finocchiaro Aprile

PALERMO – Un nuovo incidente a Palermo, provocato dalle buche sull’asfalto. Ad avere la peggio una donna di 53 anni che è stata trasportata in ospedale dopo essere caduta con il monopattino. E’ successo in corso Finocchiaro Aprile, a pochi metri dal tribunale.

I soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio e un carabiniere libero dal servizio che hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportata al Civico, dove è stata ricoverata. Sul luogo dell’incidente anche l’Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Il grave incidente in viale del Fante

Soltanto due giorni fa, in città si è verificato un altro incidente provocato dal manto stradale dissestato. Il conducente di una Honda Hornet, O.L.H, 35enne originario delle Mauritius, è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto.

L’uomo ha perso il controllo del mezzo all’altezza del civico 64, dove si trovano diverse buche sull’asfalto. Anche in questo caso è intervenuto il 118 che l’ha trasportato in ospedale in codice rosso.