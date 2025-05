Il ritrovamento dei carabinieri

MAZZARINO – I carabinieri hanno trovato in un terreno non recintato, in contrada Finocchio, nel comune di Mazzarino, due fucili con matricola abrasa: una carabina calibro 22 LR marca ZOM451 e un fucile sovrapposto calibro 12 nonché una ventina di cartucce calibro 12 a palla unica e spezzata.

Sono in corso indagini per risalire a chi ha nascosto i fucili e se le armi siano state utilizzate per compiere delitti.