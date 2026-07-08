Il dirigente è stato colpito alla spalla e al volto

PALERMO – Si chiama Roberto Rizzo, ha 53 anni ed è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile con l’accusa di avere aggredito il medico dell’Asp di Palermo. La Procura gli contesta il tentato omicidio di Francesco Paolo Sutera, 67 anni, accoltellato nell’ufficio dell’Azienda sanitaria provinciale in via Giorgio Arcoleo.

Medico aggredito, è tentato omicidio

Il medico è responsabile delle forniture dei presidi ospedalieri. Rizzo si sarebbe presentato per ritirare una carrozzina per un familiare. Mancava un documento ed è nata una discussione. L’indagato, che abita nel rione Falsomiele, avrebbe preteso che Sutera gliela consegnasse lo stesso.

Il medico si è rifiutato. A quel punto Rizzo lo avrebbe prima inseguito e poi accoltellato alla spalla e al volto.

Sutera lunedì scorso Sutera aveva subito un tentativo di aggressione con un coltello da un altro utente. Il peggio fu evitato grazie all’intervento dell’addetto alla vigilanza.

ll direttore generale dell’Asp, Alberto Firenze, si è recato al Policlinico per sincerarsi delle condizioni del medico che per fortuna non è in pericolo di vita.

“Non possiamo accettare – ha detto Firenze – che medici, infermieri e operatori sanitari siano esposti ad episodi di violenza mentre svolgono il proprio dovere con professionalità e senso di responsabilità. Continueremo a collaborare con tutte le istituzioni affinché chi opera nella sanità possa farlo in condizioni di sicurezza, serenità e rispetto“.