 Meloni incontra Sanchez “Linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio Ue”
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ROMA (ITALPRESS) – Al termine della riunione informale degli Stati “Amici della Coesione”, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto nella sede della Delegazione italiana all’Europa Building a Bruxelles un incontro con il presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez.

“I due Leader hanno concordato sulla opportunità di una linea comune Italia-Spagna sul prossimo bilancio dell’Unione Europea, con l’obiettivo di introdurre finanziamenti per nuove priorità strategiche – competitività, innovazione, sicurezza, autonomia strategica ed energia – senza ridurre la politica di coesione, considerata essenziale per il Mercato unico, gli investimenti e la riduzione dei divari territoriali”, spiega Palazzo Chigi in una nota.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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