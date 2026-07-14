 Meloni a Palermo, ferito agente: 24enne con coltello e martello
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Meloni a Palermo, denunciato 24enne armato: ferito un agente

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PALERMO – Un giovane di 24 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi dopo aver investito in via Lincoln un agente di polizia, impegnato nella gestione dell’ordine pubblico per la visita del premier Giorgia Meloni e dei ministri dell’Interno e della Giustizia, impegnati in un evento della Fondazione Falcone a Palazzo Jung.

Meloni a Palermo, denunciato 24enne

Il giovane avrebbe preteso di accedere alla “zona rossa”, un’area interdetta al traffico veicolare e pedonale, e dopo averci provato più volte, si sarebbe lanciato contro un poliziotto. Dopo la caduta il 24enne è stato bloccato e allontanato.

Addosso aveva un martello e un coltello a serramanico che sono stati sequestrati. L’agente ferito è stato portato in ospedale ed è stato medicato per le ferite riportate alla spalla e alla mano.

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