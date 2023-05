Meloni, Salvini e Tajani a Catania per Enrico Trantino

Non solo centrodestra: gli altri big ai piedi del Vulcano.

CATANIA. Saranno i leader dei tre maggiori partiti del centrodestra a chiudere la campagna elettorale di Enrico Trantino, candidato sindaco a Catania. La data sul calendario è quella di venerdì 26 maggio, l’ultima disponibile prima del silenzio elettorale e dell’apertura dei seggi. La presidente del consiglio e fondatrice di FdI, Giorgia Meloni, sarà affiancata dal leghista Matteo Salvini (ministro delle Infrastrutture) e dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani (ministro degli Esteri). Una tappa che segnala plasticamente il peso della partita catanese sull’intero scacchiere nazionale.

Bocche invece cucite sul luogo dell’incontro, i bene informati fanno sapere che si opterà per una location che faciliterà la gestione della sicurezza personale dei tre esponenti di vertice del governo in carica.

Democratici

Nono solo Giorgia Meloni. Da qui alla fine della campagna elettorale ci saranno anche gli altri big della politica nazionale. In casa dem si sta lavorando per una seconda presenza catanese della segretaria Elly Schlein, dopo il primo bagno di folla in zona Ostello. Anche in questo caso, però, il calendario è tutto da decidere. A quanto pare, prima del voto, ci sarà un evento con l’ex ministro del Sud, Giuseppe Provenzano. Venerdì 19, invece, con il candidato sindaco del Fronte Progressista, e Pierpaolo Montalto di Sinistra italiana, sarà la volta di Luciana Castellina, storica esponente della sinistra comunista. Modererà la giornalista di LiveSicilia Roberta Fuschi.

Cinque stelle

Non solo Giorgia Meloni. In zona cinque stelle stanno lavorando al comizio dell’’ex premier Giuseppe Conte, chiamato a parlare in una città dove il reddito di cittadinanza (prossimo alla rimodulazione) ha toccato i tassi più alti di adesione. Anche il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, sta pensando ad prossima tappa a sostegno del candidato sindaco Gabriele Savoca. Sabato scorso, l’ex sindaco di Messina ha parlato dal palco montato a piazza Manganelli. Anche in questo caso, però, il calendario è ancora tutto da compilare.