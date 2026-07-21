Come partecipare ed entro quando presentare la domanda

Il Comune di Palermo ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 31 posteggi all’interno del nuovo mercato coperto di Ballarò. Le concessioni, della durata di dieci anni, riguardano gli spazi destinati alla vendita di prodotti ittici e zootecnici e segnano l’avvio della procedura prevista dal regolamento approvato dal Consiglio comunale per il rilancio di uno dei mercati storici della città.

La pubblicazione del bando è stata resa possibile dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale che recepisce le nuove linee guida nazionali sulle concessioni per il commercio su aree pubbliche, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio. Il provvedimento ha consentito agli enti locali di sbloccare procedure rimaste ferme per anni e di avviare le nuove assegnazioni secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Lagalla e Forzinetti sul mercato coperto di Ballarò

Il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti sottolineano il valore dell’iniziativa per il futuro del mercato. “Con questo bando – dichiarano – restituiamo una prospettiva concreta ad uno dei luoghi simbolo dell’identità commerciale e culturale di Palermo”.

“Dopo anni di attesa e di stallo amministrativo, oggi possiamo finalmente dare il via ad un progetto che rappresenta molto più della semplice assegnazione di posteggi – continuano – affidiamo agli operatori economici il compito di prendersi cura di un bene pubblico, contribuendo alla sua valorizzazione e trasformandolo in un motore di sviluppo economico, turistico e sociale per l’intero centro storico”.

I due amministratori evidenziano inoltre gli effetti attesi sulla riqualificazione dell’area: “Il mercato coperto di Ballarò dovrà diventare un luogo vivo, moderno e attrattivo, capace di coniugare la tradizione dei nostri mercati storici con elevati standard qualitativi, innovazione e servizi”.

“La presenza stabile delle attività commerciali contribuirà ad aumentare il decoro urbano – sottolineano – a rafforzare la sicurezza dell’area, ad attrarre nuovi flussi turistici e a creare nuove opportunità di lavoro e di impresa. È un investimento sulla città, sulle sue eccellenze e sulla capacità dei nostri imprenditori di essere protagonisti della rigenerazione urbana“.

Il rilancio del mercato storico

Per il sindaco Roberto Lagalla il recupero dei mercati storici rappresenta uno degli obiettivi principali dell’amministrazione. “La riqualificazione dei mercati storici rappresenta uno degli assi strategici dell’azione amministrativa – afferma – Ballarò è uno dei simboli più autentici di Palermo e merita di essere valorizzato con una gestione moderna, efficiente e sostenibile. Questo intervento contribuirà a rafforzare l’offerta commerciale del centro storico, migliorando la qualità dei servizi per cittadini e visitatori e consolidando il ruolo dei mercati come luoghi di aggregazione, identità e sviluppo economico”.

“La pubblicazione delle linee guida nazionali ha finalmente consentito di sbloccare un procedimento rimasto fermo per anni – gli fa eco l’assessore Forzinetti – Dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale gli uffici hanno lavorato con la massima tempestività per predisporre tutti gli atti necessari, permettendo al Comune di Palermo di essere tra i primi ad avviare concretamente le nuove procedure”. “Questo bando rappresenta un ulteriore tassello del più ampio percorso di riordino e riorganizzazione del sistema mercatale cittadino che stiamo portando avanti, dopo la pubblicazione dei bandi per i mercatini rionali e l’avvio del progetto di riorganizzazione delle principali aree mercatali. Il nostro obiettivo è costruire mercati più ordinati, più sicuri, più competitivi e maggiormente capaci di generare sviluppo economico e occupazione”, conclude. Leggi anche Ballarò, il Comune riceve le chiavi del mercato coperto: pronto il bando Palermo, approvata la delibera sul mercato coperto di Ballarò Ballarò e il progetto del “mercato coperto”, è ancora stallo sul bando

Come presentare la domanda e scadenza

L’amministrazione comunale ha inoltre ringraziato gli uffici dell’Assessorato alle Attività produttive e Sviluppo economico, l’Area Patrimonio e l’Asp di Palermo per il lavoro svolto nella predisposizione del bando.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale Impresa in un Giorno entro il 21 settembre 2026. Le concessioni avranno una durata di dieci anni e saranno assegnate sulla base dei criteri previsti dalle nuove linee guida nazionali, che valorizzano professionalità, qualità dell’offerta, occupazione, innovazione, sostenibilità ambientale e produzioni di qualità.