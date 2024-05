Messaggi e persecuzioni, l’ossessione dell’ex fidanzato: la condanna

Cosa hanno deciso i giudici presieduti da Sergio Gulotta

PALERMO – Messaggi e persecuzioni, i giudici della terza sezione d’appello del tribunale di Palermo presieduti da Sergio Gulotta hanno confermato la condanna a 11 mesi nei confronti di Giuseppe Bianca, 51 anni di Castelbuono, accusato di stalking nei confronti della ex.

I due si era lasciato ma l’uomo non avrebbe accettato la fine della loro storia d’amore e avrebbe iniziato a perseguitarla. Sms, e-mail e messaggi sui social network a tutte le ore del giorno e della notte come mostrato durante il processo. La vittima è stata assistita dall’avvocato Maurizio Ferreri.

La donna aveva denunciato l’uomo al commissariato di Cefalù ma non era servito. Era stata necessaria anche la misura cautelare di avvicinamento. L’uomo per continuare a mandare messaggi aveva creato falsi profili sui social come ricostruito dal perito informatico nominato consulente.