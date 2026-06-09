MESSINA – I carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un messinese di 37 anni per maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente. La vicenda nasce da una chiamata al 112 che ha segnalato una violenta aggressione in un locale pubblico.
Decisivi i filmati delle telecamere di sorveglianza
Grazie anche all’analisi dei filmati dei sistemi di video-sorveglianza si è risaliti all’uomo che ha malmenato la vittima probabilmente per costringerla a non denunciare un ulteriore episodio di violenza subìto la sera precedente.