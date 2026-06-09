 Un uomo aggredisce la ex in un locale di Messina, arrestato
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Messina, aggredisce la ex in un locale: arrestato un 37enne

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Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza
A GAZZI
di
1 min di lettura

MESSINA – I carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un messinese di 37 anni per maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente. La vicenda nasce da una chiamata al 112 che ha segnalato una violenta aggressione in un locale pubblico.

Decisivi i filmati delle telecamere di sorveglianza

Grazie anche all’analisi dei filmati dei sistemi di video-sorveglianza si è risaliti all’uomo che ha malmenato la vittima probabilmente per costringerla a non denunciare un ulteriore episodio di violenza subìto la sera precedente.

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