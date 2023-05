Ragusa regala la salvezza al Messina: Gelbison retrocessa in D

Impresa compiuta per la compagine di Raciti che allo stadio "Scoglio" ha conquistato la permanenza in categoria

1' DI LETTURA

MESSINA – Impresa compiuta: il Messina di Raciti ha conquistato la permanenza in Serie C. La compagine peloritana, nella gara di ritorno dei play-out, ha battuto la Gelbison 1-0 grazie alla rete allo scadere di Ragusa, ribaltando il risultato del match d’andata e condannando la squadra lucana alla Serie D.

E’ festa grande allo stadio “Franco Scoglio” per una salvezza che, visto l’andamento del Messina prima dell’arrivo di Raciti, sembrava a dir poco impensabile. Il tecnico catanese, tornato nella città dello stretto con la squadra all’ultimo posto in classifica, è riuscito a salvare nuovamente l’ACR grazie ad un girone di ritorno importante e alla vittoria di ieri nel match decisivo per la permanenza in Serie C.

LE DICHIARAZIONI

“Grazie a tutti i ragazzi ed al pubblico che ha dimostrato di valere una categoria maggiore della Serie C – ha dichiarato il tecnico della salvezza Ezio Raciti a fine match – Ragusa non doveva dimostrare nulla, ha un curriculum che parla per lui e l’ha dimostrato nel momento in cui serviva. Siamo arrivati ad una salvezza partendo da 11 punti, nel girone di ritorno eravamo terzi in classifica. I play out sono state due partite difficili ma siamo riusciti ad ottenere una salvezza figlia dei nostri sacrifici”.

Mattatore del match Antonino Ragusa, messinese doc tornato nella sua città per portare la squadra alla salvezza: “Sono contento per tutta la squadra e per tutto lo staff, la soddisfazione è tanta. La soddisfazione che mi ha dato questa vittoria vale anche più di qualche promozione, avevo un’adrenalina e un senso di appartenenza importante in campo. Dopo il goal ho avuto un momento di buio, mi sono messo a correre perchè volevo andare sotto la curva a festeggiare. Solo se hai dei grandi uomini fai una rincorsa così”.

Fonte foto: canale ufficiale Facebook ACR Messina