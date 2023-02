Messina Denaro, il medico, l’operaio: ‘Non sapevamo chi era’

Interrogatorio di garanzia davanti al Gip

PALERMO – Accettano di rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto. Alfonso Tumbarello e Andrea Bonafede dicono di non avere immaginato, neppure per un solo istante, di avere avuto a che fare con Matteo Messina Denaro.

All’interrogatorio di garanzia erano presenti il pubblico ministero Gianluca De Leo e gli avvocati Giuseppe Pantaleo e Maria Laura Passanante.

Erano entrambi certi di occuparsi del geometra Andrea Bonafede, cugino omonimo dell’operaio stabilizzato di recente come manutentore al comune di Campobello di Mazara.

Alfonso Tumbarello è il medico di base che ha eseguito quasi 140 prescrizioni in favore di Matteo Messina Denaro, alias Andrea Bonafede. Lo ha fatto senza mai visitarlo, basandosi sulla diagnosi di tumore che gli era stata fatta vedere. Non si insospettì e credette che Bonafede volesse tenere riservata la sua malattia. Resta in piedi l’interrogativo: Tumbarello ha firmato la richiesta di ricovero per la prima operazione all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, ma chi è il medico che ha diagnosticato la malattia al latitante?

Andrea Bonafede, cugino omonimo della persona che ha prestato l’identità al capomafia per curarsi, invece, sostiene di avere prelevato le ricette nello studio medico e di averle consegnate al parente che diceva di essere gravemente ammalato.

Tumbarello, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso, ha confermato di avere fatto da tramite fra l’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, assoldato dai servizi segreti per stanare Il latitante, e Salvatore Messina Denaro, fratello del padrino corleonese.

Bonafede è indagato per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena, gli ergastoli inflitti a Messina Denaro e finora mai espiati.