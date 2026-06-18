Il seggio centrale ha chiuso la verifica al Comune

MESSINA – Oggi il seggio centrale ha chiuso la verifica al Comune di Messina.

La composizione del consiglio comunale di Messina sarà ufficiale sabato, ma oggi i numeri sono cristallizzati e quindi ufficiosamente eccolo il quadro della nuova aula.

I consiglieri di maggioranza

Alla maggioranza politica di Sud chiama Nord vanno con il premio 20 consiglieri. Sono Serena Giannetto, Massimiliano Minutoli, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’angelo, Liana Cannata, Antonella Feminò, Alessandra Calafiore Poi ci sono Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Francesco Benedetto e Valentina Capone.

Poi le tre liste con altrettanti eletti: Giuseppe Chiarella, Silvia Bosurgi e Lino Summa, e ancora Mirko Cantello, Cetty Pirone, Francesco Asciutto, Paolo Alibrandi, Alessandro La Cava e Antonino Bonfiglio.

Il centrodestra e il centrosinistra

Il centro destra ottiene nove seggi con Marcello Scurria che entra come primo dei candidati sindaci non eletto e poi due seggi a testa per la Lega con Amalia Centofanti e Cosimo Oteri, Fratelli d’Italia con Dario Carbone e Libero Gioveni, per Marcello Scurria sindaco Simona Contestabile e Pippo Capurro e poi Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello per Popolari Autonomisti.

Al Partito democratico gli altri tre seggi con Alessandro e Antonella Russo e con Mariella Perrone che con 2109 preferenze è la più votata della città.