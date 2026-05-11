Cinque candidati, schieramenti compatti e agguerriti

In prossimità delle Amministrative siciliane, LiveSicilia presenta gli appuntamenti elettorali. Il nostro focus.

MESSINA – Querele incrociate, denunce di “intimidazioni”, accuse di “mafiosità”, sullo sfondo lo scontro, all’ultimo voto a Messina, tra il blocco a sostegno di Federico Basile, con mille candidati e il centrodestra unito, che corre con Marcello Scurria.

Ma anche il Campo progressista, a Messina, è compatto, a sostegno dell’avvocata e consigliera Antonella Russo. Candidati anche due civici: l’ingegnere Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri, ‘il barbiere idealista’.

Messina, lo scontro all’ultimo voto

“Una campagna senza precedenti in cui Cateno De Luca ha definito me e Matilde Siracusano ‘mafiosi’. Siamo a livelli indegni, fermiamo tutto, torniamo indietro, dire che la campagna è avvelenata è un eufenismo”. Marcello Scurria ha riunito il centrodestra, Messina è una delle realtà in cui le tensioni nella compagine di governo regionale sono rimaste sepolte durante la presentazione delle candidature.

“Sono preoccupato a girare la città – dice Scurria – questo è il livello di aggressione verbale. Ho cercato di fare la campagna sui temi”.

Federico Basile, braccio destro del leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, getta acqua sul fuoco: “La mia propaganda è sui contenuti, non credo che ci sia il clima di cui parla Scurria. Sicuramente la campagna elettorale non è drogata da me, che mi concentro sul metodo”.

Le dimissioni del sindaco Basile e poi la sfida

Il sindaco uscente Basile si è dimesso prima della scadenza del mandato, tentando lo scacco matto ai partiti, che lo avevano messo in minoranza a palazzo Zanca. In poche settimane, insieme a Cateno De Luca, ha presentato 15 liste con oltre mille candidati: lo scopo è vincere al primo turno, per evitare che, in caso di ballottaggio, si coalizzino tutti contro di lui.

“Dei mille candidati – commenta ancora Scurria – non siamo per nulla preoccupati, è un sinonimo di paura, la loro tecnica è di riempire liste, nel tentativo di raccattare 5 o 7 voti. Noi abbiamo presentato i candidati dei partiti, senza privilegi, non hanno raccolto le firme. è una campagna elettorale drogata e falsata”.

Ma Basile taglio corto: “C’è un popolo di persone che vuole continuare la nostra esperienza. Sto raccontando, come quando ero in carica, le cose fatte, era una città ferma, rimessa in pista dal 2018, la strada che stiamo percorrendo è strategica”.

Gaetano Sciacca: “Non c’è un bel clima”

“Non c’è un bel clima, fatto di contenziosi, ricorsi, denunce, è il terreno che Cateno De Luca predilige. Noi cerchiamo di starne alla larga, parliamo di contenuti, credo che alla gente interessi poco tutto il resto”. Gaetano Sciacca, ex dirigente regionale, noto per la ricostruzione di Giampilieri dopo l’alluvione del 2009, è in campo con un movimento civico.

“La priorità – spiega – è la viabilità, tutto quello che riguarda le strade che devono essere sicure, la città di Messina che ha elevata sismicità e rischio idrogeologico e non può avere imbuti”.

Campo progressista compatto

Niente scricchiolii nel campo progressista, Controcorrente, M5s, Pd e liste civiche sono in campo per sostenere Antonella Russo, avvocata e consigliera comunale.

“Noi parliamo di disagio sociale, parliamo di riqualificazione urbana – dice l’aspirante sindaca – parliamo delle persone più fragili. Abbiamo programmi e progetti concreti per aiutare le persone che vivono in situazioni di fragilità, conferire ai Municipi capacità decisionale, autonomia gestionale, competenze e risorse adeguate, a partire da manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi, verde e spazi pubblici”.

E ancora, nel programma di Russo si parla di “sviluppare e diffondere case di quartiere come presidi civici di ascolto, partecipazione, co-progettazione e servizi di prossimità e rimettere Consiglio comunale e organi democratici al centro del confronto istituzionale, superando la logica delle decisioni calate dall’alto”

Valvieri: “Grandi soddisfazioni”

In campo anche il barbiere Lettiero Valvieri, candidato sindaco con una lista civica. “La campagna elettorale sta andando benissimo, è una grande soddisfazione per me, vedo che tante persone mi chiamano. C’è un’atmosfera di litigio tra i candidati, ma io non mi inserisco in questi discorsi, vado avanti per la mia strada, sto cercando di portare avanti le proposte dei cittadini”.

Valvieri ha scelto di portare avanti una strategia sui social, il suo salone da barbiere è diventato un comitato elettorale, dove, tra barba e capelli pianifica i post e i sopralluoghi: “Sto viaggiando sui social e ogni giorno segnalo una criticità, tra cui anche quelle del lungomare”

“Un voto, 10 voti, quello che arriva, arriva. Io sono in campo per la formazione, per i ragazzi che lasciano la scuola, circa il 30%”, conclude Valvieri.

Mancano alcune settimane al voto, non si escludono nuovi colpi di scena.

I Comuni al voto nel Messinese

Il 24 e 25 maggio si voterà anche ad Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malfa, Malvagna, Merì, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia, Saponara, Savoca.