I vigili del fuoco: "Oggi condizioni dei fumi sono migliorate"

MESSINA – “Non abbiamo ancora individuato il terzo corpo, stiamo lavorando perché riteniamo di essere vicini avendo due squadre su più punti, non è escluso che troviamo contemporaneamente” gli altri dispersi. Lo ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio a proposito della notizia emersa in precedenza sull’individuazione di una terza vittima per il crollo dell’edificio a Pistunina.

“Le operazioni – ha proseguito Burgio – stanno procedendo in maniera più spedita perché oggi le condizioni dei fumi sono migliorate, abbiamo una migliore visibilità, quindi siamo più veloci, confidando di raggiungere l’obiettivo prima possibile”

Ritrovati altri due cadaveri

I vigili del fuoco hanno già ritrovato due corpi. Nella giornata di ieri è stato ritrovato il corpo di Carmelo Leone, imprenditore di 71 anni, mentre nella notte è stato rinvenuto quello della sorella Rosa.

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Gli altri dispersi tra le macerie del crollo a Messina

Gli altri dispersi sono Sara Leone, anche lei sorella dell’imprenditore, il marito Santino Magazzù, il collaboratore domestico di origine cingalese Lhairu Warnakulasuriya e la commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, Alessandra Frazzica.

Sul luogo del crollo è arrivato il governate della Regione Siciliana, Renato Schifani, per un sopralluogo.