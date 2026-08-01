Schifani a Messina per un sopralluogo nell’area del crollo

Cocina: "Solai crollati. Ancora presto per le cause"

MESSINA – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è recato, questa mattina, sul luogo del crollo della palazzina nel quartiere Pistunina di Messina dove sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei dispersi. Ad accompagnarlo il capo del dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina e il sub commissario per il risanamento della città Santi Trovato.

Nel corso della visita, il presidente ha incontrato il vice prefetto vicario Cettina Pennisi, il questore Salvatore La Rosa, il sindaco Federico Basile, il comandante del vigili del fuoco di Messina Michele Burgio e i responsabili delle strutture operative impegnate nei soccorsi per fare il punto sull’andamento delle ricerche e sulle attività in corso.

Schifani ha voluto essere presente per testimoniare personalmente la vicinanza della Regione alla comunità messinese e alle famiglie che stanno vivendo ore di immenso dolore e di grande apprensione. Il presidente ha ringraziato le autorità e tutti gli uomini e le donne dei vigili del fuoco, della Protezione civile, delle forze dell’ordine e del sistema sanitario che stanno operando senza sosta con professionalità e straordinario senso del dovere.

Il presidente ha confermato che la Regione continuerà a garantire ogni supporto necessario. Fin dalle prime ore dell’emergenza, Schifani, nella qualità di commissario di governo per il risanamento di Messina, ha disposto l’invio dei mezzi impiegati nei cantieri di demolizione delle ex baraccopoli di Messina a supporto delle operazioni di soccorso per agevolare la rimozione delle macerie.

Cocina: “I solai solo crollati uno sull’altro”

“Lo sforzo dei soccorritori è tutto rivolto a liberare le persone, c’è sempre la speranza che qualcuno sia vivo”. Lo ha detto il capo della protezione civile siciliana Salvo Cocina sul luogo del crollo dell’edificio a Messina.

“I solai – ha spiegato – sono crollati uno sull’altro, quindi o c’era qualcosa di molto pesante o probabilmente qualche difetto strutturale, e in questo momento si sta guardando anche a questo”.

Riguardo alle cause del crollo, “è ancora presto, ci sono gli organi organi inquirenti che stanno lavorando”, ha aggiunto.

Basile: “Lavoro vigili del fuoco encomiabile”

“Il lavoro dei vigili del fuoco è encomiabile. Voglio sottolinearlo perché stanno lavorando su più fronti e quindi stanno aprendo diverse strade nei detriti”. Lo ha detto il sindaco di Messina Federico Basile nella zona dell’edificio crollato.

“È chiaro che è un momento particolare, un momento di apprenzione, di frenesia, anche legata alle ricerche, all’attività che tutti insieme stiamo mettendo in campo seguendo le indicazioni dei vigili del fuoco, che sono in questo caso in prima linea per le ricerche. Stiamo mettendo da parte, come normale, tante cose e stiamo tenendo un profilo basso” per rispetto dei cittadini scomparsi e dei loro familiari.

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Basile ha ricordato che “la famiglia Leone era molto conosciuta in città. È una famiglia imprenditoriale storica della città che per tanti anni ha contribuito anche dal punto di vista sociale per questa città”.

Il primo cittadino ha ricordato che “il mese di agosto di solito è per rilassarsi, ma in questo momento è difficile gran parte delle attività programmate sono state cancellate”.