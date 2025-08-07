 Messina, infermiera del Policlinico aggredita da un paziente
Messina, infermiera del Policlinico aggredita da un paziente

Colpita da un uomo con pregressi ricoveri in Tso
LA DENUNCIA
di
PALERMO – Un’infermiera del Policlinico di Messina ha subito ieri sera un’aggressione nel reparto di Chirurgia vascolare. A colpirla al torace con un calcio è stato un paziente, al rientro della sala operatoria, con pregressi ricoveri in Tso e una nota storia psichiatrica.

L’uomo ha anche minacciata di morte. Lo rende noto il Nursind esprimendo al “massima solidarietà alla lavoratrice” e denunciando che “non è più accettabile venire a conoscenza di aggressioni al personale come se fossero fatti ordinari”.

Per il sindacato è “inaccettabile che un paziente con problemi psichiatrici noti non fosse sottoposto a trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato”.

