Messina: al via Innovation Summit con giovani, imprenditori e aziende

"L'evento può rappresentare la svolta per l'intero Meridione"

MESSINA – A Messina inizia la prima edizione del Sud Innovation Summit. Due giorni, il 14 e 15 settembre, di incontri, confronti e presentazioni a opera di multinazionali del calibro di Microsoft, LinkedIn, Google, Airbnb, Booking, Alibaba e Samsung.

“Un grande punto di partenza per i giovani”

Roberto Ruggeri, ideatore del Sud Innovation Summit, commenta così l’inizio dell’evento: “Questa prima edizione è un grande punto di partenza per i giovani del nostro territorio ai quali mandiamo un messaggio: anche qui si può investire e realizzare i propri progetti. Perché se noi mettiamo l’opportunità accanto alla bellezza dei nostri luoghi e territori allora sì, che nasce la magia e tutto si concretizza”. Presenti anche soggetti importanti dell’economia nazionale come Unicredit, Banca Generali, TIM, Confindustria, CDP e Banca Sella.

“Una svolta per il Meridione”

Cateno De Luca, leader Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, partecipando al Sub Innovation Summit al Palacultura di Messina, dice: “L’evento può rappresentare la svolta per l’intero Meridione. Noi tutti ci abbiamo creduto e dal 2018 abbiamo cominciato questo percorso anche con l’Innovation Hub che entrò in una strategia complessiva alla quale abbiamo lavorato con l’università. Spero che da Messina parta un’altra Sicilia e non sia più solo un cenno di speranza. Mi permetto di dire che da oggi è concretezza e voi in questi giorni avrete modo di toccarla con mano”.