Messina, spettacoli e feste: cosa fare in città e provincia fino all’Epifania

MESSINA – “Immagina Messina”, il cartellone di eventi natalizi promossi dall’amministrazione comunale si avvia verso la conclusione. Tra i principali appuntamenti che si terranno in città, quelli in programma domenica 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Per l’ultimo avvenimento delle feste natalizie, a partire dalle ore 18, a Bordonaro presso la Parrocchia S. Maria delle Grazie, si svolgerà la tradizionale manifestazione de “U Pagghiaru”; alle ore 20, nella Basilica Cattedrale il concerto “Exsultate, Jubilate con la partecipazione del soprano Desiré Rancatore.

Epifania gli altri appuntamenti

Sempre il 6 gennaio, alle ore 20.30, nella Chiesa di S. Caterina Valverde, l’esibizione del Coro Lirico Siciliano per celebrare il 150esimo anniversario dalla morte del pittore messinese Michele Panebianco, una tra le figure più significative del panorama artistico siciliano dell’Ottocento; e il 7 gennaio nel Santuario di S. Antonio, alle ore 20.30, si terrà “LOVE MORRICONE – Archi & Voci”, un inedito e speciale progetto musicale, un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Il programma prosegue inoltre con gli eventi che si terranno nel centro città fino a domenica 7 gennaio 2024:

4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 “Acrodanza” laboratorio di acrobatica e danza per bambini dai 6 anni, a Villa Mazzini a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle 11.30 alle ore 12.00 spettacolo di circo acrobatico “Lumie di Sicilia” sempre a Villa Mazzini e a cura di Messina Social City;

4 gennaio dalle ore 19.00 musica jazz “Night Bird” presso il Palacultura;

5 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 spettacolo per burattini e narratore “Raperonzolo” alla Pineta di Montepiselli a cura di Messina Social City;

5 gennaio dalle ore 17.30 Mister Alex – Fire Show sul viale S. Martino;

5 gennaio dalle ore 19.00 “Il Natale dei sentimenti” nella chiesa Santa Maria della Consolazione a Gazzi;

5 gennaio dalle ore 20.30 “Francesca Ariosto la voce…il pianoforte” al Teatro Annibale di Francia;

6 gennaio dalle ore 9.00 Musicisti sul bus ATM con tappe a Villa Dante, Provinciale, Piazza Cairoli, Piazza Duomo, Piazza Antonello, Piazza XX Settembre, Cristo Re, Piazza Castronovo;

6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 laboratorio di marionette e burattini siciliani a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 spettacolo di animazione per bambini con la Befana e Babbo Natale lungo il viale San Martino a cura di Messina Social City;

6 gennaio dalle ore 11.00 “La calza della befana” presso il Centro polisportivo Giovanni XXIII;

6 gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.30 “La leggenda di Orione” a Villa Sabin a cura di Messina Social City;

7 gennaio dalle ore 19.00 Concerto di Natale nella chiesa di S. Maria dei Giardini – Santo Stefano Medio;

7 gennaio dalle ore 20.30 “Love Morricone” nella Basilica di Sant’Antonio.

Infine, il calendario gli eventi nei villaggi organizzati, sempre fino a domenica 7 gennaio 2024 prevede:

4 gennaio dalle ore 19.00 “Il Natale dei sentimenti” nella chiesa di San Biagio – Piano Torre;

5 gennaio dalle ore 17.00 Tombolata e animazione nel Salone Parrocchiale di Salice;

5 gennaio dalle ore 17.00 Animazione con l’arrivo dei Re Magi presso la Parrocchia di San Domenico;

6 gennaio dalle ore 10.00 La Befana in Abarth presso L’Azienda Ospedaliera Universitaria G.Martino

6 gennaio dalle ore 11.00 “Arriva la befana per tutti i bambini” a Castanea delle Furie;

6 gennaio dalle ore 17:45 “Villaggi in festa” – Molino;

6 gennaio dalle ore 18.00 “Il Natale dei sentimenti” presso la Chiesa Madonna delle Lacrime di Santo Bordonaro;

6 gennaio dalle ore 18.00 “Christmas village party” a Galati Marina;

6 gennaio dalle ore 18.30 “Bentornata Befana” presso la chiesa di S.Antonio Abate di Massa S.Giorgio;

6 gennaio dalle ore 19.30 Concerto “Bonnie Band” presso Piazza Pozzo di Giampilieri Superiore;

6 gennaio dalle 19.30 “Suona l’Epifania” a Pezzolo;

6 gennaio dalle ore 20.30 “A Messina intorno a Betlemme, a Castanea nasce Gesù” arriva la Befana per tutti i bambini a Castanea delle Furie;

6 gennaio “Arriva la befana con i regali per i bambini” a Curcuraci;

7 gennaio dalle ore 18.30 “Arrivederci al prossimo Natale” presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e S. Pietro Apostolo di Spartà.

Infine, si ricordano gli appuntamenti presenti per tutto il periodo natalizio:

Autobus Itineranti ATM con Musica e Babbo Natale in giro nei villaggi e nel centro città;

Presepe meccanizzato in centro città a Piazza Cairoli;

Mercatini di Natale a Piazza Cairoli;

Natale in Teatro presso Teatro Vittorio Emanuele;

Le 4 ville incantate con le attività di Messina Social City (Le luci di Natale a Villa Dante – Il Villaggio del Natale presso Villa Mazzini – Il Bosco Incantato presso Pineta Montepiselli – Il mondo delle fiabe presso Villa Sabin);

Dal 10 dicembre al 6 gennaio “Il borgo dei 100 presepi” presso il Villaggio di Ganzirri;

Dal 16 dicembre al 7 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 20.00 “XVIII mostra di arte presepiale” presso i Chiostri del Palazzo Arcivescovile;

Dal 25 dicembre al 7 gennaio “Natale con Gioia a Castanea – Presepe Vivente” con orari: 26 dicembre e 1-6-7 gennaio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e 25-27-29-30 dicembre e 2-4-5 gennaio dalle ore 18.30 alle ore 19.30;

Il 26 e 30 dicembre 2023 e il 5 e 6 gennaio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 “Il presepe vivente” presso la Parrocchia di San Giovanni in Santo Stefano di Briga;

Dal 30 dicembre al 6 gennaio dalle 18.30 alle 21.30 “Natale nel Borgo” a Giampilieri Marina;

