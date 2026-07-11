 Vincenzo La Foresta investito e ucciso da una moto a Messina
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Messina, 49enne investito e ucciso da una moto

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La moto era sprovvista di copertura assicurativa
LA TRAGEDIA
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MESSINA – Un 49enne, Vincenzo La Foresta, ha perso la vita la notte scorsa dopo essere stato investito da una moto sul viale Gazzi, all’altezza dell’ingresso del Policlinico di Messina.

L’impatto è stato violento: l’uomo sarebbe stato trascinato per circa 30 metri prima di cadere a terra.

Il motociclista è un 40enne che guidava un’Africa Twin che era sprovvista di copertura assicurazione. Indaga la sezione infortunistica della polizia municipale di Messina.

Sul luogo dell’incidente si sono recati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso.

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