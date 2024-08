Messina, violenza sessuale e aggressione: 33enne in arresto

Intervenuti i carabinieri

GIOIOSA MAREA (MESSINA) – I carabinieri hanno arrestato a Gioiosa Marea (Messina) in flagranza di reato un uomo di 33 anni, per violenza sessuale e violazione di domicilio. L’uomo avrebbe aggredito una ragazza per strada mentre tornava verso la propria abitazione seguendola nell’ area condominiale.

Le molestie e la violenza

Dopo averla molestata a parole l’ha abbracciata. Mentre la vittima cercava di fuggire è arrivato il padre ed è cominciata una colluttazione con l’aggressore che poi è fuggito. L’indagato è stato fermato vicino al condominio dai carabinieri che erano stati avvertiti dalla ragazza. Il gip ha convalidato l’arresto e l’indagato è ai domiciliari.

