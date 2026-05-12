Confermata la sentenza di primo grado

PALERMO – La sentenza sulla “messinscena” dei vaccini anti-Covid è stata confermata. L’infermiera Giorgia Camarda ha avuto 6 anni, Filippo Accetta 4 anni e 6 mesi. Si era sparsa la voce, soprattutto fra i no Vax, di cui Accetta era un attivista che all’hub della Fiera del Mediterraneo c’era la possibilità di fare finta di vaccinarsi contro il virus.

Giorgia Camarda, infermiera all’ospedale Civico faceva gli straordinari in Fiera. Avrebbe fatto finta di vaccinare. Un’altra infermiera, Anna Maria Lo Brano, che non ha appellato la sentenza di condanna di primo grado, confessò lo stratagemma.

In cambio di denaro (da 100 a 400 euro per ogni finta vaccinazione) disperdeva la dose su un batuffolo di cotone. I no vax andavano via con il certificato necessario per il green pass. Gli agenti della Digos piazzarono le telecamere alla Fiera.

Gli imputati devono risarcire i danni e pagare le spese legali delle parte civili: Ordine degli infermieri, rappresentato dall’avvocato Gaetano Priola, ospedale Civico e alcune persone che, convinte di essersi vaccinate, avevano poi scoperto che la loro dose era stata buttata (erano assistiti dagli avvocati Francesca Cellura, Giuseppe d’Alessandro e Loredana Alicata).

Camarda sarebbe stata spinta da un ferrea convinzione no vax. Si faceva persino il segno della croce prima di procedere. Sì sarebbe spinta a non vaccinare anche persone che chiedevano la somministrazione.

La sentenza è stata emessa dalla prima sezione della Corte di Appello presieduta da Adriana Piras. I reati contestati a vario titolo erano corruzione, falso e peculato.